Мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

Александр Лукашенко заявил сегодня, что "террористическая группа" бывшего политзаключенного Николая Автуховича везла "тоннами оружие через Украину". Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал его слова инсинуациями.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает заявления Александра Лукашенко о задержании "террористов", которые якобы перевозили из Украины оружие. Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" 25 декабря.

Лукашенко утверждал сегодня, что "террористическая группа" бывшего политзаключенного Николая Автуховича везла "тоннами оружие через Украину" и "все их каналы" вскрыли белорусские спецслужбы.

Николенко назвал инсинуациями слова Лукашенко.

"Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", – подчеркнул спикер МИД.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.