Мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает заявления Александра Лукашенко о задержании "террористов", которые якобы перевозили из Украины оружие. Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" 25 декабря.
Лукашенко утверждал сегодня, что "террористическая группа" бывшего политзаключенного Николая Автуховича везла "тоннами оружие через Украину" и "все их каналы" вскрыли белорусские спецслужбы.
Николенко назвал инсинуациями слова Лукашенко.
"Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", – подчеркнул спикер МИД.
С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.
В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.