Жар, потеря обоняния и давление. Россияне жалуются на побочные эффекты вакцины "Спутник V"

Жители России, которые уже сделали себе прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", рассказали о побочных эффектах после нее. Самые распространенные – повышенная температура и слабость.

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты от нее. Об этом говорится в материале "Медузы" от 22 декабря.

Мужчина по имени Василий рассказал, что после прививки его начало знобить и трясти, появилась ломота в ногах, а также глазам было больно смотреть. Температура у мужчины подскочила до 38,6 °C. Все вторые сутки после вакцинации Василий провел в постели из-за слабости, температура держалась на уровне 37 °C. В последующие дни у него то сильно обострялось обоняние, то вообще пропадало. Вместе с тем, мужчина планирует на 21-й день после прививки повторно вакцинироваться российским препаратом.

Москвич Михаил, который тоже сделал прививку, описывает похожие симптомы – повышенная температура, сильная усталость, также у него болела поясница. Вскоре состояние мужчины пришло в норму.

Еще один россиянин Михаил Обухов рассказал, что, помимо прочих побочных эффектов, после вакцинации у него сильно поднялось давление.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.