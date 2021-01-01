В США арестовали фармацевта, который намеренно испортил вакцины от коронавируса

В медицинском центре "Аврора" в Графтоне (штат Висконсин) медики успели уколоть пациентам 60 доз вакцины от коронавируса, прежде чем узнали, что один из сотрудников намеренно достал препараты из холодильника, чтобы испортить их.

В США 31 декабря арестовали фармацевта из больницы Висконсина по подозрению в саботаже вакцинации путем порчи более 500 доз вакцины против коронавируса – он специально достал их из холодильника, сообщает агентство Reuters.

Сотрудник медицинского центра "Аврора" в Графтоне (штат Висконсин) был уволен после того, как в центре обнаружили 57 флаконов вакцины вне холодильника.

Каждый флакон содержит 10 доз. Всего медики успели ввести пациентам 60 доз, прежде чем обнаружили, что они не сохранялись при нужной температуре. Оставшиеся 500 доз выбросили.

Производитель вакцины Moderna заверил больницу, что получение инъекции любой из доз, которые не сохранялись в холодильнике, не несет опасности, кроме той, что пациент не получил защиту от коронавируса. Те, кто получил неэффективные дозы, были уведомлены и пройдут повторную вакцинацию.

Местная полиция заявила, что фармацевт знал, что испорченные прививки бесполезны и что люди, получившие вакцинацию, будут думать, что они были вакцинированы против вируса, хотя на самом деле это не так.

Мужчину арестовали и поместили в тюрьму округа Озауки по обвинению в неосторожном посягательстве на безопасность, подделке лекарств, отпускаемых по рецепту, и нанесении ущерба собственности.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

22 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.