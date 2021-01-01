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ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

Решение Всемирной организации здравоохранения по одобрению вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры по утверждению этого препарата на импорт.

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21 декабря Евросоюз признал вакцину Pfizer/BioNTech безопасной
21 декабря Евросоюз признал вакцину Pfizer/BioNTech безопасной
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря внесла вакцину Comirnaty (она же BNT162b2) от Pfizer/BioNTech в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это первая вакцина от коронавируса, получившая одобрение ВОЗ, говорится на сайте организации.

Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры по утверждению вакцины на импорт. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.

"Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Но я хочу подчеркнуть необходимость еще более масштабных глобальных усилий для обеспечения достаточного количества вакцин для удовлетворения потребностей приоритетных групп населения во всем мире", – сказала помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам медицинского назначения Мариангела Симау.

Эксперты по регулированию, созванные ВОЗ со всего мира, и собственные группы ВОЗ проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech в рамках анализа соотношения риска и пользы. Обзор показал, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины компенсируют потенциальные риски.

Эта вакцина требует хранения с использованием сверххолодовой цепи: ее необходимо хранить при температуре от -60 °C до -90 °C. Это требование усложняет развертывание вакцины в условиях, когда оборудование сверххолодовой цепи может быть недоступно. По этой причине ВОЗ работает, чтобы поддержать страны в оценке их планов доставки вакцины.

Pfizer 18 ноября 2020 года объявила о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

22 декабря главный коммерческий директор BioNTech Шон Маретт заявил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания и Pfizer. BioNTech начал готовиться к поставкам вакцины после того, как 21 декабря европейский регулятор признал ее безопасной и эффективной.

До этого вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности ВеликобританияКанадаСШАШвеция и Бахрейн.

Теги: ВОЗ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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