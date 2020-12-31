Россия намерена поставить свою вакцину от коронавируса в Боливию

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в Боливию будут направлены 2,6 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения Боливии договорились о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V". Об этом 30 декабря проинформировал сайт РФПИ.

Соглашение достигнуто о поставке 2,6 млн доз, что "позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения" Боливии.

"Вакцина для экспортных поставок будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%, согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках фазы III клинических исследований в России после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины. Расчет эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам", – объяснили в РФПИ.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Эта фаза до сих пор не закончена, но 23 декабря стало известно, что минздрав страны закрыл прием новых добровольцев для испытаний, а тем, которые участвуют, перестанут колоть плацебо.

5 декабря в Москве и 17-го в остальных регионах стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой "Спутник V", сообщала "Русская служба ВВС". Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты: жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Согласно опросу "Левада-центра", обнародованному 28 декабря, больше половины россиян не готовы вакцинироваться отечественным препаратом.