Больше половины граждан РФ не хотят вакцинироваться от коронавируса российской вакциной – опрос

Сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российского производства готовы только 38% россиян, опрошенных аналитическим центром "Левада-центр".

В РФ уже началась вакцинация от COVID-19 Фото: ЕРА

Сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российского производства не готовы 58% граждан России, даже бесплатно. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра "Левада-центр", опубликованные 28 декабря.

Готовы вакцинироваться российским препаратом 38% опрошенных. Данные по сравнению с результатами исследований летом и осенью почти не изменились: в августе согласны на вакцинацию были 38% респондентов, в октябре – 36%. Против выступали 54% и 59% соответственно.

При этом в августе 2% респондентов заявили, что против любых прививок, в октябре – 1%, в декабре – 4%. Определиться с ответом летом не могли 6% опрошенных, осенью – 5%. В декабре таких не было.

"Молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки, старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм. Среди тех, кто одобряет деятельность [президента РФ] Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. Среди противников президента подавляющее большинство не готово вакцинироваться", – отмечается в релизе.

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%).

Скриншот: levada.ru

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Эта фаза до сих пор не закончена, но 23 декабря стало известно, что минздрав страны закрыл прием новых добровольцев для испытаний, а тем, которые участвуют, перестанут колоть плацебо.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой "Спутник V" в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала "Русская служба ВВС".