Ляшко рассказал, как в Украине будут хранить и перевозить вакцину от COVID-19

Cклады Министерства здравоохранения Украины не позволяют хранить вакцину при температуре -80 ºС, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Поэтому ведется диалог с частными фармацевтическими компаниями.

Минздрав Украины ведет переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с тремя американскими и одной китайской компанией Фото: EPA

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о плане решения проблемы с транспортировкой и хранением вакцины от коронавируса.

На складах Минздрава Украины нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств при температуре -80 ºС, заявил он.

"Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями и к нам вышли с коммерческими предложениями. У нас в стране на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре -80 ºС", – объяснил Ляшко.

После того как вакцину привезут в Украину, ее отправят на склады в термоконтейнерах с сухим льдом. Там препарат разместят в холодильники, в которых она сможет находиться длительное время, добавил главный санврач страны.

"Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться пять дней при температуре +2... +8 ºС", – рассказал Ляшко.

По информации министра здравоохранения Украины Максима Степанова, вакцинировать от коронавируса планируют как минимум половину населения Украины за 2021–2022 годы. Ляшко сообщал, что Украина рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Такого объема хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Госбюджет на 2021 год предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию. По словам Степанова, нужно было выделить 15,1 млрд грн, почти в шесть раз больше.