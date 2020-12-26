ГОРДОН
 
 
МИР

Основатель BioNTech рассказал, будет ли эффективной вакцина против нового штамма коронавируса

При необходимости немецкая фармацевтическая компания BioNTech сможет создать вакцину против нового штамма коронавируса за шесть недель, заявил основатель компании Угур Шахин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава BioNTech считает, что новая вакцина от коронавируса не понадобится
Глава BioNTech считает, что новая вакцина от коронавируса не понадобится
Фото: EPA

Необходимости в создании новой вакцины против штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, на данный момент нет. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал Угур Шахин, основатель немецкой фармацевтической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала вакцину против COVID-19.

По его словам, пока нет достоверных данных о том, будет ли вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против нового штамма, но предположил, что скорее всего, препарат будет способствовать выработке иммунитета и против новой разновидности вируса.

"В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, деактивировать вирус. С научной точки зрения, это очень вероятно, ведь несмотря на многочисленные мутации, ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на 1%. Это означает, что на 99% это тот самый протеин. А иммунный ответ организма, которую активирует наша вакцина, атакует этот протеин со многих сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность, что вакцина будет действовать", – подчеркнул он.

Если окажется, что вакцина неэффективна, то на производство нового препарата понадобится около шести недель, заявил Шахин.

"Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но скорее всего, разработка будет длиться дольше, ведь нам нужно будет доказать, что новая вакцина против нового варианта вируса вызывает иммунную реакцию. Кроме того, изменения в вакцине должны будут утвердить официальные органы. Но я уверен: если необходимо будет что-то изменить, технология, которую мы используем, – матричная РНК – позволит нам внести эти изменения", – добавил глава BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 26 декабря коронавирусом в мире заразилось почти 80 млн человек, из них 1,75 млн скончались, более 45 млн выздоровели.

В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде).

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, иммунитет, Угур Шахин, BioNTech
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Полякова показала семейное фото
Полякова показала семейное фото
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS