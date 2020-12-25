Трамп назвал вакцину от коронавируса "настоящим рождественским чудом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США поставляют миллионы доз безопасных и эффективных вакцин от коронавируса, которые "скоро положат конец этой ужасной пандемии".

Трамп о вакцине: Мы благодарны всем ученым, исследователям, производителям, которые сделали этот прорыв возможным Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в видеопоздравлении назвал изобретение вакцины против коронавируса "рождественским подарком". Ролик был обнародован на странице Трампа в Twitter.

"Мы поставляем миллионы доз безопасных и эффективных вакцин, которые скоро положат конец этой ужасной пандемии и спасут миллионы жизней. Мы благодарны всем ученым, исследователям, производителям, которые сделали этот прорыв возможным. Это настоящее рождественское чудо", – сказал президент США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса – компании Moderna. Вакцинацию начали 22 декабря.

Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 25 декабря в стране выявлено 18,7 млн случаев COVID-19, умерло 329,1 тыс. человек.