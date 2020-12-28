Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2020
 
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Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса

Российская певица Лолита Милявская заявила, что вопрос о вакцинации от коронавируса будет обсуждать не ранее, чем через два года.

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Лолита: Я бессимптомник
Лолита: Я бессимптомник
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита Милявская 24 декабря в эфире канала RTVI заявила, что не будет вакцинироваться от коронавируса.

"Во-первых, пока вакцине не будет два года, иди знай, что она у меня потом активизирует", – сообщила она.

По словам Милявской, которая в октябре 2020 года рассказала, что переболела COVID-19 бессимптомно, у нее еще остались антитела.

"Я бессимптомник", – подытожила она. Певица подчеркнула, что в целом относится к прививкам положительно. 

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что глава государства не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффект

Теги: Россия, Лолита Милявская, вакцинация, певица, Лолита, коронавирус
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