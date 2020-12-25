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25 декабря, 2020
 
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Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии

По словам российской ведущей Тины Канделаки, сейчас она чувствует себя хорошо.

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Канделаки: Я бесстрашная
Канделаки: Я – бесстрашная
Фото: tina_kandelaki / Instagram

Российская ведущая Тина Канделаки 24 декабря в эфире канала RTVI заявила, что три месяца назад сделала прививку от коронавируса.

"Я вакцинированная. Я из бесстрашных. Пока все хорошо", – сообщила она.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффект.

Теги: Россия, Тина Канделаки, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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