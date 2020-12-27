Путин все же решил привиться от COVID-19. Ранее Песков говорил, что тот не прививается, потому что не может быть добровольцем

С начала декабря в России началась массовая вакцинация граждан от COVID-19 вакциной отечественного производства. При этом президент России Владимир Путин себе прививку не делал, его секретарь Дмитрий Песков объяснял, что тот не может быть волонтером для исследования. Только в конце декабря стало известно, что Путин таки сделает прививку.

Путин в скором времени сам расскажет о решении сделать прививку от COVID-19 Фото: EPA

Президент России Владимир Путин решил прививаться от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", фрагмент видео опубликован на сайте "Вести".

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – рассказал Песков.

11 августа Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял Песков.

Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

2 декабря Путин поручил вице-премьер-министру страны Татьяне Голиковой начать массовую вакцинацию граждан. Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

При этом исследования этой вакцины все еще продолжаются, а 23 декабря стало известно, что российские ученые решили изменить формат исследования и больше не колоть части добровольцев плацебо. Независимые эксперты такое решение раскритиковали, заявив, что конечные данные такого исследования будут недостоверными.