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Посол США попросил у Санты вакцину от COVID-19. В МИД России ему предложили "Спутник V" от Деда Мороза

Посол США в России Джон Салливан пожелал на 2021 год хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые беговые кроссовки. В МИД России ему предложили отечественную вакцину "Спутник V", хоккейную клюшку российского производителя "Заряд" и послушать совет телеведущей, журналистки и продюсера Тины Канделаки.

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Посол США в России показал список желаемых подарков
Посол США в России показал список желаемых подарков
Фото: U.S. Embassy Moscow / Facebook

Посол США в России Джон Салливан составил список желаемых подарков на Новый год, в частности, он попросил у Санты вакцину от коронавируса. Письмо 22 декабря опубликовало американское посольство в Москве на своей странице в Facebook.

"В этом году вел себя очень хорошо – носил маску и сохранял социальную дистанцию. Я хочу: хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые беговые кроссовки", – написал Салливан.

https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts/3524936767561327

26 декабря МИД России на своей странице в Twitter отреагировал на список пожеланий коллеги из США. Ему предложили привиться вакциной "Спутник V".

"Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас: российская вакцина против COVID-19 уже одобрена для использования людьми старше 60 лет [Салливану в ноябре исполнился 61 год]", – говорится в сообщении.

МИД России также предложил послу рассмотреть хоккейную клюшку российского производителя "Заряд" и послушать совет телеведущей, журналистки и продюсера Тины Канделаки, однако не уточнил какой именно. Вероятно речь идет о ее вакцинации от COVID-19 три месяца назад. Телеведущая после прививки заявила, что она "из бесстрашных".

Канделаки прокомментировала публикацию, сообщив, что Санта принесет послу "пару кроссовок Asics".

"Не пропускайте бег трусцой. Бегите, пока мечтаете о прорыве в отношениях между нашими странами", – добавила она.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Теги: Россия, США, Тина Канделаки, МИД, Новый год, хоккей, МИД России, лекарства, посол США, добровольцы, вакцинация, кроссовки, Джон Салливан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет, подарки
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