Посол США попросил у Санты вакцину от COVID-19. В МИД России ему предложили "Спутник V" от Деда Мороза

Посол США в России Джон Салливан пожелал на 2021 год хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые беговые кроссовки. В МИД России ему предложили отечественную вакцину "Спутник V", хоккейную клюшку российского производителя "Заряд" и послушать совет телеведущей, журналистки и продюсера Тины Канделаки.

Посол США в России Джон Салливан составил список желаемых подарков на Новый год, в частности, он попросил у Санты вакцину от коронавируса. Письмо 22 декабря опубликовало американское посольство в Москве на своей странице в Facebook.

"В этом году вел себя очень хорошо – носил маску и сохранял социальную дистанцию. Я хочу: хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые беговые кроссовки", – написал Салливан.

26 декабря МИД России на своей странице в Twitter отреагировал на список пожеланий коллеги из США. Ему предложили привиться вакциной "Спутник V".

"Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас: российская вакцина против COVID-19 уже одобрена для использования людьми старше 60 лет [Салливану в ноябре исполнился 61 год]", – говорится в сообщении.

Dear Ambassador,



Did Santa fulfill your dream about vaccination? If not, our Grandfather Frost has a present (or three) for you:



1. @SputnikVaccine is approved for use by people over the age of 60

2. https://t.co/sf7h0bSPAu

3. Listen to @Tina_Kandelaki’s advice pic.twitter.com/o2YE7JBWPm — MFA Russia (@mfa_russia) December 26, 2020

МИД России также предложил послу рассмотреть хоккейную клюшку российского производителя "Заряд" и послушать совет телеведущей, журналистки и продюсера Тины Канделаки, однако не уточнил какой именно. Вероятно речь идет о ее вакцинации от COVID-19 три месяца назад. Телеведущая после прививки заявила, что она "из бесстрашных".

Канделаки прокомментировала публикацию, сообщив, что Санта принесет послу "пару кроссовок Asics".

"Не пропускайте бег трусцой. Бегите, пока мечтаете о прорыве в отношениях между нашими странами", – добавила она.

Dear Ambassador Sullivan, I'm sure that Santa would love to bring and put

under a Xmas tree a pair of Asics Gel-kayano for you.



Do not skip jogging. Run while you're dreaming 'bout a breakthrough in the

relations between our countries.



Sincerely yours,

Tina Kandelaki. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) December 26, 2020

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.