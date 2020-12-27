Число инфицированных COVID-19 в мире превысило отметку в 80 млн

От коронавирусной болезни COVID-19 во всем мире умерло уже более 1,75 млн человек.

В США больше всего больных COVID-19 Фото: EPA

По состоянию на 26 декабря в мире зарегистрировано уже более 80 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

Страной с наибольшим числом инфицированных остаются США – почти 18,9 млн.

В пятерку стран с наихудшей эпидемической ситуацией входят также Индия (более 10,1 млн случаев), Бразилия (7,4 млн), Россия (почти 3 млн) и Франция (2,6 млн).

С начала пандемии в мире скончалось 1,75 млн пациентов с COVID-19, большинство из них – в Соединенных Штатах (331,4 тыс.).

Выздоровело, по информации Университета Джонса Хопкинса, 45,25 млн больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии инфицировалось почти 78,6 млн человек, умерло 1,74 млн пациентов.

Украина по числу инфицированных находится на 16-м месте в мире. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова в стране к 26 декабря коронавирусом заразилось более 1 млн человек, из них 17,7 тыс. скончались, выздоровело более 651 тыс. человек.