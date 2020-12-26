В США зафиксировали первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna

Как рассказал врач из Бостонского медицинского центра Хоссейн Садрзаде, сразу после прививки от коронавирусной инфекции препаратом компании Moderna у него ускорилось сердцебиение, резко упало давление и закружилась голова. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Это первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna Фото: ЕРА

25 декабря врач из Бостонского медицинского центра Хоссейн Садрзаде, который сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, произведенную компанией Moderna, сообщил, что у него возникла аллергическая реакция на препарат, пишет The New York Times.

В медицинском центре, где работает Садрзаде, сообщили ABC News, что врач получил прививку 24 декабря. После вакцинации он находился под наблюдением, когда начала развиваться аллергическая реакция, Садрзаде разрешили самостоятельно сделать инъекцию эпинефрина.

Затем медика доставили в отделение неотложной помощи, его пролечили и выписали. 26 декабря на утро Садрзаде чувствовал себя хорошо, сообщили в медицинском центре.

Медик рассказал ABC News, что решил вакцинироваться препаратом Moderna, а не Pfizer/BioNTech, так как страдает от аллергий (в частности – на моллюсков и ракообразных).

По словам медика, сразу после укола у него ускорилось сердцебиение, резко упало давление и закружилась голова. Ощущения были похожи на предыдущие случаи аллергии, сказал Садрзаде. Однако это, по ловам медика, был его "худший опыт" после первого случая аллергической реакции в 11-летнем возрасте.

Это первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna.

Как пишет The New York Times, в США с начала кампании по вакцинации зафиксировали как минимум шесть случаев аллергии на вакцину производства Pfizer/BioNTech. В Великобритании сообщали, что побочные эффекты развились у двух человек, те – тоже аллергики.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило эту вакцину для использования на территории страны 18 декабря. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках. Вакцинация препаратом Moderna в США стартовала 22 декабря.