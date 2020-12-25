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Украина предложит доставлять вакцину от коронавируса "Мрією", чтобы получить препарат вне очереди – Радуцкий

Украинское правительство готовит предложение для производителей вакцины от коронавирусной инфекции по использованию украинского самолета "Мрія" для доставки препарата заказчикам, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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"Мрія" существует в единственном экземпляре
"Мрія" существует в единственном экземпляре
Фото: Antonov Company / Facebook

Кабинет Министров Украины предложит компаниям – производителям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 использовать украинский самолет "Мрія" для транспортировки препарата. 

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал в эфире канала "Украина 24" 25 декабря. 

По словам Радуцкого, речь идет о компаниях Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca. 

"Наш самый мощный самолет в мире [можно] оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70 °С, и тоже ускорить получение вакцины. Если мы будем доставлять эту вакцину по другим заказам, которые поступают к компаниям-производителям, за это будем просить, чтобы получить вакцины вне очереди, вне квоты. Это одно из наших предложений, которое сейчас готовит правительство для компаний – производителей", – сказал народный депутат. 

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

"Мрія" существует в единственном экземпляре. Второй подобный самолет был заложен на предприятии "Антонов" в Киеве, однако его так и не достроили.

Вакцина производства Pfizer хранится при температуре от -70 °С до -80 °С, Moderna – около -20 °С, AstraZeneca – +2... +8 °С. 

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Госбюджет на 2021 год предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию. Степанов говорил, что нужно было выделить 15,1 млрд грн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, переговоры, вакцинация, Михаил Радуцкий, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки
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