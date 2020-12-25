Украина предложит доставлять вакцину от коронавируса "Мрією", чтобы получить препарат вне очереди – Радуцкий

Украинское правительство готовит предложение для производителей вакцины от коронавирусной инфекции по использованию украинского самолета "Мрія" для доставки препарата заказчикам, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Кабинет Министров Украины предложит компаниям – производителям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 использовать украинский самолет "Мрія" для транспортировки препарата.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал в эфире канала "Украина 24" 25 декабря.

По словам Радуцкого, речь идет о компаниях Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca.

"Наш самый мощный самолет в мире [можно] оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70 °С, и тоже ускорить получение вакцины. Если мы будем доставлять эту вакцину по другим заказам, которые поступают к компаниям-производителям, за это будем просить, чтобы получить вакцины вне очереди, вне квоты. Это одно из наших предложений, которое сейчас готовит правительство для компаний – производителей", – сказал народный депутат.

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.