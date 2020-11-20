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Нардеп Мотовиловец рассказал о полете второй "Мрії", в "Антонове" сообщили, что самолет недостроен

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признал, что ошибся, когда говорил, что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай второй борт "Мрії".

"Мрію" построили в одном экземпляре, второй в 2018 году был готов на 70%
"Мрію" построили в одном экземпляре, второй в 2018 году был готов на 70%
Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель", которое вышло 16 ноября, заявил, что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрії". 

"Чем там обусловлено появление [президента Украины Владимира] Зеленского? У нас есть два самолета "Мрія": один, который сейчас постоянно летает, и второй, который всегда стоял. И заказ "Эпицентра" позволил поднять "Мрію" номер два и улететь в Китай. В подтверждение того, что у нас есть авиастроение и самый большой самолет – символ Украины", – сказал он. 

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт, его подняли в небо впервые еще в 1988 году.  

В комментарии "Буквам" в госпредприятии подтвердили, что летает лишь этот самолет и именно он совершил полет в Китай.  

"На предприятии сохранились агрегаты для постройки второго экземпляра: фюзеляж, консоли крыла, хвостовое оперение. Одно время активно обсуждалась возможность достройки, но проект так и не был реализован", – пояснили "Бабелю" в пресс-службе "Антонова". Издание отмечает, что весной президент "Антонова" Александр Донец заявил, что достраивать второй самолет экономически нецелесообразно. В Кабмине позже говорили, что достройкой самолета заинтересовалась Турция

Как видно из фото "Радіо Свобода", снятых в 2018 году, фюзеляж сохранился в идеальном состоянии. Тогда журналисты отмечали, что самолет готов на 70%. 

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Когда журналисты "Бабеля" спросили Мотовиловца, как недостроенный самолет мог подняться в небо, он сказал, что ошибся, и признал: в небо власти подняли "Мрію", которая летала и раньше. 

23 апреля в Борисполь прибыл самолет "Мрія" с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти. Из сообщения Офиса президента следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный. Однако 29 апреля стало известно, что нардеп Александр Герега разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с "Мрії" в его компании.

После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной. Герега сказал, что весь груз предназначался для "Эпицентра", часть его была коммерческой, часть – пошла на благотворительность. 

Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках за счет бизнеса и меценатов медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Теги: самолет, Ан-225 Мрія, интервью, Андрей Мотовиловец
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