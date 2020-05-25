"Мрія" доставила в Канаду 130 тонн груза для борьбы с COVID-19

Самолет Ан-225 "Мрія" второй раз доставил в Канаду товары медицинского назначения для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в ГП "Антонов".

"Мрія" уже второй раз доставила в Канаду товары для борьбы с коронавирусом Фото: Antonov Company / Facebook

24 мая самолет Ан-225 "Мрія" доставил в аэропорт Монреаля медицинский груз весом 130 тонн, об этом сообщило ГП "Антонов" в Facebook.

"В аэропорту Монреаля самолет и его экипаж встречал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко", – отметили на официальной странице авиакомпании. https://www.facebook.com/antonov.company/posts/2735926403201638

Это уже второй рейс "Мрії" в Канаду с медицинским грузом.

Ан-225 "Мрія" – крупнейший в мире транспортный самолет, во время панедмии COVID-19 самолет используют для доставки медицинских товаров из Китая в Польшу, Францию, Канаду.

6 мая "Мрія" доставила в Украину более 111 тонн груза из Китая для медицинских учреждений. Заказчиком рейса был НАК "Нафтогаз України". Компания приобрела 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов.

23 апреля он доставил более чем 100 т медицинских товаров. Рейс встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти. Из сообщения Офиса президента следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что народный депутат от группы "За майбутнє" Александр Герега, совладелец сети "Эпицентр", разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с "Мрії" в его компании.