Турция заинтересовалась достройкой транспортного самолета Ан-225 "Мрія" – Уруский

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию турецкая сторона проявила интерес к достройке самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Мрія" изначально предназначалась для транспортировки космических кораблей, с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок Фото: Antonov Company / Facebook

Турецкая сторона во время визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского высказала интерес к достройке второго экземпляра самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія". Об этом 26 октября на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что интерес Турции был неожиданным.

"Даже несмотря на ту сумму, которую я назвал, сколько это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать", – сказал Уруский.

По его информации, ожидаются переговоры экспертов, которые обсудят достройку самолета.

"Русланы" достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрію" можем достроить и теоретически, и практически", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, у Турции есть заинтересованность в средних стратегических транспортных самолетах, таких как Ан-178.

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.