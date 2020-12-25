Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни

78-летний российский певец Лев Лещенко заявил, что спустя примерно три месяца после выздоровления от COVID-19 столкнулся с его неприятными последствиями.

Лещенко: У всех переболевших людей сердце – слабое место Фото: leshchenko_lv / Instagram

78-летний российский певец Лев Лещенко, переболевший COVID-19 в марте 2020 года, в интервью, которое 25 декабря опубликовано на сайте российского издания ФАН, сообщил, что столкнулся с последствиями заболевания.

"Самое неприятное – последствия. Причем это начинается уже спустя два-три месяца. Сердечная недостаточность небольшая. У всех переболевших людей сердце – слабое место", – заявил он.

Информация о госпитализации Лещенко с симптомами коронавируса в инфекционную больницу, расположенную в московском поселке Коммунарка, появилась в российских СМИ 24 марта, а уже в начале апреля певец сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, сейчас общее количество инфицированных в мире составило около 80 млн, из них более 1,74 умерли.

В России количество заболевших составляет 2,96 млн человек, из которых почти 54 тыс. умерли.