Минздрав Турции заявил о более 91% эффективности китайской вакцины от коронавируса

Турция будет использовать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 производства китайской компании Sinovac для массовой иммунизации граждан, сказал министр здравоохранения страны Фахретин Коджа.

Коджа: Мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа Фото: saglik.gov.tr

Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджа заявил 24 декабря на брифинге, что в ходе исследований вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства китайской компании Sinovac показала 91,25% эффективности. Расшифровку брифинга обнародовал сайт министерства.

Коджа сказал, что Турция будет использовать вакцину Sinovac для массовой иммунизации.

"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", – заявил министр. По его словам, первую партию препарата доставят в страну 28 декабря.

Газета Hürriyet Daily News пишет, что Турция подписала сделку о закупке 50 млн доз вакцины Sinovac, в первой партии – 3 млн доз.

Как рассказал министр, вакцинация от коронавирусной инфекции в стране будет проходить в четыре этапа, на первом прививки получат 9 млн человек, министерство рассчитывает вакцинировать до 1,5–2 млн человек в день. Начать кампанию по иммунизации населения в Турции планируют в январе. Коджа намерен привиться одним из первых.

Как отмечает Hürriyet Daily News, Турция также намерена получить до марта 2021 года 4,5 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, в том числе 1,5 млн доз – в январе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 декабря в мире коронавирусом заразилось почти 79,5 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,74 млн человек, а выздоровело более 44,8 млн пациентов. В Турции число заболевших с начала пандемии превысило 2,1 млн, выздоровело 1,9 млн человек, умерло 19,1 тыс.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.