COVID-19 в Украине. За сутки больных выявили меньше, чем днем ранее

В Украине за последние сутки выявлено 7709 новых случая инфицирования коронавирусом, среди них 366 детей и 198 медработников. Об этом утром 26 декабря декабря сообщил у себя в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За последние сутки, 25 декабря, госпитализировали 2888 человек, 121 умерли, а 5 145 выздоровели. Всего за сутки провели 31 482 тестирования на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).
За все время пандемии в Украине заболело 1 019 876 человек, выздоровело – 651 917, а умерло – 17 702. Также провели 5,45 млн ПЦР-тестов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции.