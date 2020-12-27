В Чехии стартовала массовая вакцинация. Первому в стране прививку от коронавируса сделали премьер-министру

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 27 декабря привился от коронавируса. В страну поставляется вакцина компаний BioNTech и Pfizer.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 27 декабря вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По информации IDNES.cz премьер-министру сделали прививку первым в стране.

Бабиш вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech в Центральном военном госпитале Праги, отмечает издание.

Он заявил, что вакцина, поступившая вчера в страны ЕС, – это "надежда на возвращение к нормальной жизни".

Одновременно с ним вакцинировали 95-летнего ветерана Второй мировой войны Эмили Репикову. Вакцину также сделали главе министерства здравоохранения страны Яну Блатны в больнице города Брно, на юго-востоке страны.