Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
Новости

"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале

По словам заразившегося коронавирусом российского актера Сергея Жигунова, его c Новым годом пришла поздравить в больницу новая возлюбленная Виктория Ворожбит, которая также заболела COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жигунов: Хороший праздник Новый год
Жигунов: Хороший праздник Новый год
Фото: zhigunov_sergey / Instagram

Заразившийся коронавирусом 57-летний российский актер Сергей Жигунов 1 января разместил в Instagram ролик, на котором запечатлен процесс транспортировки оливье в его палату, расположенную на втором этаже ялтинского госпиталя для больных COVID-19.

По словам Жигунова, передачку для него приготовила его возлюбленная Виктория Ворожбит, ради которой он в октябре 2020 года во второй раз развелся со своей женой Верой Новиковой.

"На первом этаже реанимация, справа – морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна [Павленко], мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год", – подписал он публикацию.

Ворожбит на своей странице в Instagram также показала, как передавала Жигунову оливье.

"Под окном ковидного госпиталя без шампанского, но с оливье, на которое хватило сил", – подписала она свой ролик.

29 декабря она сообщила, что также заразилась коронавирусом.

"Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере очень хочется в это верить. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!" – написала она тогда.

Об отношениях Жигунова и Ворожбит стало известно в октябре 2020 года, когда актер обнародовал в сети свидетельство о повторном расторжении брака со своей женой Верой Новиковой.

28 декабря Жигунов сообщил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован в ялтинский госпиталь.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Ялта, Сергей Жигунов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
У 52-летней Валерии родилась внучка
У 52-летней Валерии родилась внучка
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
  Anyone. В новом клипе Бибер вышел на ринг, чтобы победить. Видео
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS