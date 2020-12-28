Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале

Заразившийся коронавирусом российский актер Сергей Жигунов заявил, что лечится в ялтинском госпитале и не знает, чем бы все закончилось, если бы не врачи.

Жигунов: Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в жизни Фото: zhigunov_sergey / Instagram

57-летний российский актер Сергей Жигунов госпитализирован в Ялтинский госпиталь для больных COVID-19. Об этом он сообщил 28 декабря в Instagram, обнародовав снимки врачей в защитной форме и вентиль кислородного баллона.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Прекрасные врачи работают в ялтинском "ковидном" госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы. Спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,04 млн человек, из которых 54,5 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.