86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ

86-летняя российская актриса Алиса Фрейндлих с 25 декабря находится в реанимации, сообщает Life.

86-летняя советская и российская актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. Об этом 28 декабря написало российское издание Life.

Сообщается, что артистка заразилась коронавирусом и с 25 декабря находится в реанимации. Спектакли с участием Фрейндлих в БДТ имени Товстоногова отменены. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,04 млн человек, из которых 54,5 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.