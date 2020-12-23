71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом советская и российская актриса Ирина Муравьева лечится дома.

Муравьева, возможно, вернется к работе после новогодних празднкиов Фото: Малый театр России / Facebook

71-летняя советская и российская актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом. Об этом российскому агентству ТАСС 22 декабря сообщила руководитель московского Малого театра России Тамара Михайлова.

По ее словам, актриса уже неделю лечится дома – заболевание у нее протекает в легкой форме. Ожидается, что Муравьева вернется в театр после новогодних праздников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 23 декабря в России коронавирусом заразилось 2,87 млн человек, 1,71 млн умерли, 43,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.