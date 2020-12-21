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21 декабря, 2020
 
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Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом

По словам заразившейся коронавирусом беременной украинской ведущей Василисы Фроловой, одним из симптомов болезни стала потеря обоняния.

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Фролова: Никогда еще нашатырь так не пах!
Фролова: Никогда еще нашатырь так не пах!
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

Беременная украинская ведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Об этом она написала 21 декабря в Instagram, обнародовав фото, сделанное во время забора крови на анализы.

"Никогда еще нашатырь так не пах!" – написала ведущая.

Она обозначила публикацию с помощью хештега "привет ковид".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Василиса Фролова
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