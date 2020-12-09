Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге

Украинская ведущая Василиса Фролова, которая в ноябре сообщила, что ждет первенца, поделилась в сети роликами, которые записала во время занятия fly-йогой.

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В ноябре 2020 года Фролова сообщила о беременности
В ноябре 2020 года Фролова сообщила о беременности
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

42-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова, которая вскоре станет мамой, 9 декабря в Instagram сообщила, что впервые посетила занятие по fly-йоге.

Ведущая опубликовала короткие ролики, на которых запечатлена висящей на специальном гамаке во время выполнения упражнений.

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Сейчас Фролова работает на телеканале "Прямий" и ведет эфиры на "Радио НВ".

В середине ноября 2020 года ведущая сообщила, что ждет первенца.

Теги: спорт, беременность, Василиса Фролова
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