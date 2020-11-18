Василиса Фролова ждет первенца

По словам украинской ведущей Василисы Фроловой, она вынашивает так называемого корониала.

Фролова: Природа очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала" Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

42-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова в эксклюзивном интервью украинскому изданию Elle сообщила, что ждет первенца.

По словам Фроловой, она забеременела в тот момент, когда перестала зацикливаться на этом вопросе.

На своей странице в Facebook, анонсируя свое интервью изданию, ведущая отметила, что вынашивает "корониала".

"В самом начале карантина прогнозировала, что предчувствую демографический всплеск. И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала", – написала она.

Фролова не сообщила, кто является отцом ребенка.

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Сейчас Фролова работает на телеканале "Прямий" и ведет эфиры на "Радио НВ".