Беременная Василиса Фролова поплавала под водой

Украинская телеведущая Василиса Фролова засветила округлившийся живот во время плавания в бассейне.

Фролова: Как думаете, где больший риск заразиться коронавирусом: в метро или в пустом бассейне? Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

42-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова, которая вскоре станет мамой в первый раз, на своей странице в Instagram показала, как плавает под водой.

"Как думаете, где больший риск заразиться коронавирусом: в метро или в пустом бассейне? В продуктовом магазине или в тренировочном зале наедине с тренером? Как считаете, еще есть шансы вернуть к работе спортклубы при локдауне?" – написала она.

В ролике Фролова запечатлена в цельном купальнике в полоску, ластах, очках и резиновой шапочке. Во время плавания телеведущая продемонстрировала округлившийся живот.

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Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Сейчас Фролова работает на телеканале "Прямий" и ведет эфиры на "Радио НВ".

В середине ноября 2020 года телеведущая сообщила, что ждет первенца.