Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ

57-летний российский актер Сергей Жигунов развелся с 61-летней женой и коллегой Верой Новиковой. Свидетельство о расторжении брака он показал в Instagram.
"Пусть пока полежит здесь", – написал он.
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По информации "КП", Жигунов развелся с женой ради своей новой возлюбленной, 49-летней Виктории Ворожбит, которая внешне напоминает его коллегу Анастасию Заворотнюк. С последней у Жигунова закрутился роман во время съемок сериала "Моя прекрасная няня".
Ворожбит публикует снимки в своем Instagram-аккаунте.
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Мимикрия Слиться с природои * * Оставьте меня здесь, пожалуи * ста * #summertime #летоэтомаленькаяжизнь #викторияворожбит #доброеутро *
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«Кто здесь?» когда только что обнаружил добычу Пыни. Вчера поиздевались над ним, что только на мух охотится. Решил реабилитироваться и прине * с птичку. Охотник * #птичкужалко Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это значит, что выходные за городом, а остальные дни дома за работои * . Лето бушует со страшнои * силои * , а куда лететь (а лететь хочется, 2,5 месяца рекорд без самолетов за многие годы) по-прежнему непонятно. Поскольку #границаназамке и нам остался только внутреннии * туризм, в голове пока Алтаи * , Крым, Калининградская область, Соловки. Но везде, наверное, уже аншлаг, пандемия и прочие атрибуты новои * жизни. #карантиндавайдосвидания
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Рыбалка в 5 утра - удовольствие сомнительное. Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен * теперь можно и поспать * воскресенье все-таки. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Всем остальным доброе утро и хорошего воскресения! * #поднимитемневеки #самоизоляция #воскресение #ловисьрыбка #викторияворожбит
Для сравнения можно посмотреть фото Заворотнюк, обнародованные на ее странице в Instagram.
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#Repost @podderzhka_azavorotnyuk with @make_repost * Сегодняшний день - очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! * Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники - и мы безмерно благодарны за такое внимание! * Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! * Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник - для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению
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Сергей Жигунов был женат на Вере Новиковой дважды. Первый раз – с 1985 до 2007-го, а второй раз – с 2009-го. В промежутке между этими браками у него были отношения с Заворотнюк. От брака с Новиковой у Жигунова есть 30-летняя дочь Мария.
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.