Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ

Российский актер Сергей Жигунов, по сообщению "КП", развелся ради женщины, внешне сильно напоминающей актрису Анастасию Заворотнюк.

57-летний российский актер Сергей Жигунов развелся с 61-летней женой и коллегой Верой Новиковой. Свидетельство о расторжении брака он показал в Instagram.

"Пусть пока полежит здесь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пусть полежит здесь Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey) 25 Окт 2020 в 12:03 PDT

По информации "КП", Жигунов развелся с женой ради своей новой возлюбленной, 49-летней Виктории Ворожбит, которая внешне напоминает его коллегу Анастасию Заворотнюк. С последней у Жигунова закрутился роман во время съемок сериала "Моя прекрасная няня".

Ворожбит публикует снимки в своем Instagram-аккаунте.

Для сравнения можно посмотреть фото Заворотнюк, обнародованные на ее странице в Instagram.

Сергей Жигунов был женат на Вере Новиковой дважды. Первый раз – с 1985 до 2007-го, а второй раз – с 2009-го. В промежутке между этими браками у него были отношения с Заворотнюк. От брака с Новиковой у Жигунова есть 30-летняя дочь Мария.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.