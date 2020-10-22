Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур прожила в браке с инвестором Шелби Брайаном 16 лет. Причиной развода могли послужить долги Брайана, пишет таблоид Page Six.

Главный редактор американского журнала Vogue 70-летняя Анна Винтур рассталась с 74-летним супругом Шелби Брайаном. Об этом со ссылкой на источники в окружении пары сообщил американский таблоид Page Six.

Предполагается, что причиной расставания стали финансовые проблемы Брайана, связанные с неуплатой налогов в размере $1,2 млн. Представители Винтур и Брайана отказались от комментариев изданию.

Супруги прожили в браке 16 лет.

Анна Винтур родилась в Лондоне в 1949 году. С 1988 года она возглавляет редакцию американского журнала мод Vogue.

Первый муж Винтур – психолог и писатель Дэвид Шэффер. Пара рассталась в 1999 году после 15 лет семейной жизни. В браке у Винтур и Шэффера родилось двое детей – сын Чарльз и дочь Кэтрин Би.

С Брайаном Винтур познакомилась, будучи еще замужем за Шэффером. Пара зарегистрировала отношения в 2004 году.

В 2017 году Винтур впервые стала бабушкой – у ее сына Чарльза родилась дочь.