"Держать или отпустить – сознательный выбор каждого". Каминская высказалась по поводу отношений с мужчинами

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская считает, что принцев с каждым днем становится меньше.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что страдать вечно невозможно. Об этом она написала 25 октября в Instagram.

По словам артистки, только по-настоящему отпустив прошлые отношения, можно освободить место для новых.

"Невозможно страдать вечно. Держать или отпустить – сознательный выбор каждого. Так что, девчата, не затягивайте – принцев с каждым днем становится все меньше", – заявила Каминская.

В 2019 году Каминская развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.