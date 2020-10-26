"Держать или отпустить – сознательный выбор каждого". Каминская высказалась по поводу отношений с мужчинами

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что страдать вечно невозможно. Об этом она написала 25 октября в Instagram.
По словам артистки, только по-настоящему отпустив прошлые отношения, можно освободить место для новых.
"Невозможно страдать вечно. Держать или отпустить – сознательный выбор каждого. Так что, девчата, не затягивайте – принцев с каждым днем становится все меньше", – заявила Каминская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В жизни всё циклично: белое всегда сменяет черное, после дождя обязательно выйдет солнце, а пролитые слезы наверняка просто укрепляют ресницы * Таков баланс природы: невозможно страдать вечно. Держать или отпустить — сознательный выбор каждого. Но, только по-настоящему отпустив, мы освобождаем место для того, кто уже, в эту минуту, готов сделать нас счастливее. * А он, может, уже и заждался Так что, девчата, помогите природе с балансом, не затягивайте :) Принцев с каждым днём становится всё меньше @gorbun_roman
В 2019 году Каминская развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.