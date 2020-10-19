Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2020
 
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Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что они с отцом ее детей Лауры и Леонарда, бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, общаются после развода лучше, чем в браке.

 
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Каминская об экс-супруге: В жизни всякое может случиться. Может, мы помиримся и будем жить вместе
Каминская об экс-супруге: В жизни всякое может случиться. Может, мы помиримся и будем жить вместе
Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская в интервью программе "Кава з перцем" на канале "Украина" рассказала, что ее дети Лаура и Леонард периодически спрашивают, что произошло между ней и их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

На вопрос "Мама, вы с папой поругались?" она отвечает, что нет, и мама с папой любят друг друга.

"Я говорю: "Ну, просто так мы с папой ругаемся, а когда живем порознь, мы с папой не ругаемся и любим друг друга еще больше. Поэтому им так проще, мне так проще, всем так проще", – рассказала Каминская.

Она также назвала причину развода.

"Мы перестали подпитывать друг друга. У каждого своя работа, и когда люди не находятся много времени вместе, теряется связь вот эта... (...) У нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку и угасло", – рассказала она.

По словам Каминской, сейчас они с экс-супругом общаются лучше, чем когда были в браке.

"В жизни всякое может случиться. Может, мы помиримся и будем жить вместе", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Слава развелась с Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Теги: дети, Эдгар Каминский, Слава Каминская, развод
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