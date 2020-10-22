"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике.

Каминская: А когда принцессе было особенно грустно, к ней в голову лезла всякая чушь! Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 6 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном цельном купальнике с глубоким вырезом. В откровенном декольте исполнительница засветила обнаженную грудь.

"А когда принцессе было особенно грустно, к ней в голову лезла всякая чушь! И что не самая красивая она в королевстве. И далеко не самая умная. И что принц ее не любит... Хотя были и компромиссные варианты: принц любит не ее. Или любит ее – но совсем не тот принц..." – написала она.

"Вишенка на торте", – написала подписчица margochazlu.

В 2019 году Каминская развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.