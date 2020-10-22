Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви

Американский рэпер Канье Уэст разместил в сети совместное фото с женой – моделью Ким Кардашян, на котором они запечатлены во время поцелуя на арене стадиона.

Кардашян и Уэст женаты с 2014 года Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст 21 октября на своей странице в Twitter опубликовал признание в любви, адресованное своей жене – модели и ведущей Ким Кардашян. Публикацию музыкант посвятил 40-летию супруги.

"Я так тебя люблю", – написал он под совместным фото.

На снимке Уэст и Кардашян запечатлены целующимися на арене пустого стадиона.

Been doing empty stadiums Happy 40th birthday!!! I love you so much pic.twitter.com/dCgHhzP2J8 — ye (@kanyewest) October 21, 2020

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В июле 2020 года певец опубликовал, а затем, как пишет сайт TMZ, удалил твиты, в которых обвинил супругу в желании упрятать его в психиатрическую больницу. Также Уэст писал, что намерен получить развод якобы из-за ее измен.

Кардашян в ответ заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, и попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту.

25 июля певец публично извинился перед женой за оскорбительные твиты.

В сентябре таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении пары сообщил, что Кардашян намерена расторгнуть брак с Уэстом.