Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2020
 
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"Знаю, что сделал тебе больно". Уэст публично извинился перед женой

Американский рэпер Канье Уэст публично попросил прощения у своей жены, модели Ким Кардашян, за обсуждение их личной жизни в сети.

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Уэст: Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня
Уэст: Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня
Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, на своей странице в Twitter опубликовал извинения в адрес своей супруги Ким Кардашян. 

"Я хотел бы извиниться перед Ким за то, что вынес на публику обсуждение личных вопросов. Я знаю, что сделал тебе больно. Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что ты всегда рядом", – написал Уэст, не уточнив, за что конкретно просит прощения.

Ранее сайт TMZ написал, что певец опубликовал и вскоре удалил твиты, в которых обвинил супругу в желании упрятать его в психиатрическую больницу. Также Уэст писал, что намерен получить развод якобы из-за ее измен. 

Кардашян в ответ заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, и попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту. 

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США  и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. 

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт. 

Теги: США, выборы, скандал, Канье Уэст, Ким Кардашян, модель, развод
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