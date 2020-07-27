"Знаю, что сделал тебе больно". Уэст публично извинился перед женой

Американский рэпер Канье Уэст публично попросил прощения у своей жены, модели Ким Кардашян, за обсуждение их личной жизни в сети.

Уэст: Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, на своей странице в Twitter опубликовал извинения в адрес своей супруги Ким Кардашян.

"Я хотел бы извиниться перед Ким за то, что вынес на публику обсуждение личных вопросов. Я знаю, что сделал тебе больно. Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что ты всегда рядом", – написал Уэст, не уточнив, за что конкретно просит прощения.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

Ранее сайт TMZ написал, что певец опубликовал и вскоре удалил твиты, в которых обвинил супругу в желании упрятать его в психиатрическую больницу. Также Уэст писал, что намерен получить развод якобы из-за ее измен.

Кардашян в ответ заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, и попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт.