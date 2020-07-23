Близкие бессильны. Кардашян заявила, что Уэст страдает психическим заболеванием

Жена американского рэпера Канье Уэста американская модель Ким Кардашян объяснила поведение своего супруга, баллотирующегося в президенты США, проблемами со здоровьем – по ее словам, музыкант страдает от биполярного расстройства.

Кардашян вышла замуж за Уэста в 2014 году Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель Ким Кардашян в разделе Stories на своей странице в Instagram заявила, что ее супруг, рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, страдает от биполярного расстройства, проявляющегося в экстремальных колебаниях настроения.

По словам Кардашян, близкие бессильны в этой ситуации и ничем не могут помочь больному.

"Как вы знаете, у Канье биполярное расстройство. Я никогда не говорила публично, как это влияет на нашу жизнь, потому что оберегаю наших детей и право Канье на приватность, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня должна это прокомментировать", – написала она.

Скриншот: kimkardashian / Instagram



Кардашян назвала супруга талантливым, но очень сложным человеком, который пережил много неприятных моментов в прошлом.

Супруга музыканта попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту.

Скриншот: kimkardashian / Instagram



Кардашян и Уэст оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт.