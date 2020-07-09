"Будущая первая леди США". В Instagram обсудили Кардашян с красными волосами

Подписчики американской модели Ким Кардашян прокомментировали ее снимок с новой прической.

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram фото в оранжевом топе с глубоким декольте. На снимке она запечатлена с красными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 7 Июл 2020 в 1:13 PDT

Подписчики Кардашян прокомментировали публикацию.

"Красная голова", – отметила windygirk.

"Красавица", – добавила victorialomba.

"Будущая первая леди Соединенных Штатов Америки", – написала mai_zamanii.

"Первая леди Ким Кардашян", – прокомментировала celinekulic.

Ранее подписчики Кардашян потребовали, чтобы она отговорила мужа – рэпера Канье Уэста – выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".