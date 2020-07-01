В ковбойском стиле. Кардашян отпраздновала день рождения дочери катанием на лошадях

Американская модель и светская львица Ким Кардашян провела семейный праздник в активном отдыхе.

Кардашян: Седьмой день рождения Норти. В духе Вайоминга Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram подборку снимков конной прогулки своей семьи. Фото были сделаны по случаю дня рождения ее старшей дочери, Норти.

"Седьмой день рождения Норти. В духе Вайоминга", – написала Кардашян и сопроводила пост эмодзи с изображением ковбоя.

На отдельных снимках модель запечатлена с мужем, рэпером Канье Уэстом, сестрой Кортни Кардашян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram North’s 7th Birthday Wyoming Style * Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Июн 2020 в 5:02 PDT

Ким Кардашян живет в браке с рэпером Канье Уэстом с 24 мая 2014 года.

Он отец всех ее детей: Норт (2013), Сейнта (2015), Чикаго (2018) и Псалма (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.