Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2020
 
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В ковбойском стиле. Кардашян отпраздновала день рождения дочери катанием на лошадях

Американская модель и светская львица Ким Кардашян провела семейный праздник в активном отдыхе.

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Кардашян: Седьмой день рождения Норти. В духе Вайоминга
Кардашян: Седьмой день рождения Норти. В духе Вайоминга
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram подборку снимков конной прогулки своей семьи. Фото были сделаны по случаю дня рождения ее старшей дочери, Норти.

"Седьмой день рождения Норти. В духе Вайоминга", – написала Кардашян и сопроводила пост эмодзи с изображением ковбоя.

На отдельных снимках модель запечатлена с мужем, рэпером Канье Уэстом, сестрой Кортни Кардашян.

Ким Кардашян живет в браке с рэпером Канье Уэстом с 24 мая 2014 года.

Он отец всех ее детей: Норт (2013), Сейнта (2015), Чикаго (2018) и Псалма (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Канье Уэст, Ким Кардашян, Вайоминг, отдых, модель, фото, Кортни Кардашян
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