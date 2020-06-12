"Племя". Кардашян показала всех своих детей

Американская модель и светская львица Ким Кардашян показала двух дочерей и двух сыновей.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram фото, на котором запечатлены четверо ее детей: Норт, Чикаго, Псалм и Сейнт.

"Мое сердце", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My whole heart Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июн 2020 в 1:06 PDT

"Племя", – написал milanchristopher.

"Милейшие детки", – прокомментировала oliviapierson.

Ким Кардашян живет в браке с рэпером Канье Уэстом с 24 мая 2014 года.

Он отец всех ее детей: Норт, Сейнта (2015), Чикаго (2018) и Псалма (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.