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03 июня, 2020
 
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Кардашян и Уэст угрожают экс-телохранителю иском на $10 млн

Американская модель и светская львица Ким Кардашян и ее муж – рэпер Канье Уэст опасаются, что их бывший телохранитель готов рассказать о них информацию личного характера.

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Уэст и Кардашян опасаются, что бывший телохранитель может испортить их репутацию
Уэст и Кардашян опасаются, что бывший телохранитель может испортить их репутацию
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян и ее супруг – рэпер Канье Уэст публично пригрозили своему бывшему телохранителю – актеру Стиву Станулису судебным иском за разглашение личной информации, сообщает TMZ.

Супруги напомнили Станулису, что перед тем, как устроиться к ним на работу, он подписал договор, обязавшись не разглашать сведения личного и делового характера о своих работодателях. Кардашян и Уэст заявили, что в случае нарушения договоренностей они потребуют от него через суд компенсацию в размере $10 млн.

Поводом для публичного обращения к экс-телохранителю, пишет TMZ, послужило появление Станулиса в одном из радиоэфиров, во время которого он упомянул своего экс-работодателя.

Комментируя угрозы супругов, пресс-агент Станулиса Зак Теперман заявил, что его клиент появился в радиоэфире передачи Hollywood Raw в связи с продвижением кинокартины, в которой снимался, а к Уэсту и Кардашян относится с уважением.

При этом Станулис в разговоре с ведущими передачи упоминал Уэста, назвав его одной из самых капризных знаменитостей, сообщает TMZ.

Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: США, Канье Уэст, Ким Кардашян
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