Кардашян сделала откровенное признание: она носит парик

Американская модель Ким Кардашян показала, как выглядит без парика.

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram фото, сделанное в гардеробной.

"Мои светлые волосы были просто париком", – призналась модель.

Она добавила, что убирает в шкафу.

Недавно модель показывала пляжный фотосет со светлыми волосами.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она – участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.