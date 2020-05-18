Кардашян сделала откровенное признание: она носит парик

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram фото, сделанное в гардеробной.
"Мои светлые волосы были просто париком", – призналась модель.
Она добавила, что убирает в шкафу.
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My blonde hair was just a wig. Cleaning out my closet and doing @skims fittings today
Недавно модель показывала пляжный фотосет со светлыми волосами.
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она – участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.