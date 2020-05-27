"Восхитительно!". Кардашян показала архивное фото всех четырех сестер и брата

Американская модель Ким Кардашян показала родных сестер и брата и двух единоутробных сестер.

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram свое архивное фото в окружении сестер Кортни, Хлои, Кайли, Кендалл и брата Роберта.

"Семья", – написала она.

"Восхитительно!" – прокомментировала подписчица annaphil_87.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FAM Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Май 2020 в 6:13 PDT

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Ее родители – бизнесвумен Крис Дженнер и адвокат Роберт Кардашян. Сестры и брат модели по отцу и матери – Кортни (1979), Хлои (1984), Роберт Артур (1987).

Кендалл (1995) и Кайли (1997) – ее единоутробные сестры. Отец девушек – спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер.