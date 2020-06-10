"Идеальная пара". Кардашян в день рождения Уэста показала поцелуй с ним

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram совместные снимки с мужем, рэпером Канье Уэстом, на одном из которых позирует в объятиях супруга, на втором – целует его.
"С днем рождения, мой король!" – написала Кардашян.
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"Идеальная пара", – отметила windygirk.
8 июня Уэсту исполнилось 43 года. Он старше своей супруги на четыре года.
Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года.
У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.