"Идеальная пара". Кардашян в день рождения Уэста показала поцелуй с ним

Американская модель и светская львица Ким Кардашян поздравила мужа, рэпера Канье Уэста, с днем рождения.

Кардашян: С днем рождения, мой король! Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram совместные снимки с мужем, рэпером Канье Уэстом, на одном из которых позирует в объятиях супруга, на втором – целует его.

"С днем рождения, мой король!" – написала Кардашян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday to my King Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 8 Июн 2020 в 12:46 PDT

"Идеальная пара", – отметила windygirk.

8 июня Уэсту исполнилось 43 года. Он старше своей супруги на четыре года.

Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года.

У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.