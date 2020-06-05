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05 июня, 2020
 
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"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка

На странице новостей американская модель Кайли Дженнер показали ее дочь, а также дочерей ее сестер – моделей Ким и Хлои Кардашян.

Кайли Дженнер родила дочь в феврале 2018 года
Кайли Дженнер родила дочь в феврале 2018 года
Фото: kyliesnapchat / Instagram

На новостной странице американской модели Кайли Дженнер в Instagram разместили скриншот с изображением ее дочери Сторми и плямянниц, Тру и Чикаго.

"Три великолепные маленькие подружки", – прокомментировала lindabubblez.

Кайли Дженнер – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

Дочь Сторми она родила 1 февраля 2018 года. Отец ребенка – американский рєпер Трэвис Скотт (Уэбстер).

Отец дочери Ким Кардашян – рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей. Дочь Чикаго 15 января 2018 года родила суррогатная мать. Дочь Норт родилась 15 июня 2013 года. 5 декабря 2015 года светская львица родила сына Сейнта. Четвертого ребенка Ким Кардашян и Канье Уэста, Псалма, вынашивала суррогатная мать. Мальчик родился в мае 2019 года.

Дочь Хлои Кардашян, Тру, родилась в апреле 2018 года. Отец ребенка – баскетболист Тристан Томпсон.

Теги: дети, Ким Кардашян, Хлои Кардашян, Кайли Дженнер, модель
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