"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка

На странице новостей американская модель Кайли Дженнер показали ее дочь, а также дочерей ее сестер – моделей Ким и Хлои Кардашян.

На новостной странице американской модели Кайли Дженнер в Instagram разместили скриншот с изображением ее дочери Сторми и плямянниц, Тру и Чикаго.

"Три великолепные маленькие подружки", – прокомментировала lindabubblez.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) 3 Июн 2020 в 6:07 PDT

Кайли Дженнер – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

Дочь Сторми она родила 1 февраля 2018 года. Отец ребенка – американский рєпер Трэвис Скотт (Уэбстер).

Отец дочери Ким Кардашян – рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей. Дочь Чикаго 15 января 2018 года родила суррогатная мать. Дочь Норт родилась 15 июня 2013 года. 5 декабря 2015 года светская львица родила сына Сейнта. Четвертого ребенка Ким Кардашян и Канье Уэста, Псалма, вынашивала суррогатная мать. Мальчик родился в мае 2019 года.

Дочь Хлои Кардашян, Тру, родилась в апреле 2018 года. Отец ребенка – баскетболист Тристан Томпсон.