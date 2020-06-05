"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка

На новостной странице американской модели Кайли Дженнер в Instagram разместили скриншот с изображением ее дочери Сторми и плямянниц, Тру и Чикаго.
"Три великолепные маленькие подружки", – прокомментировала lindabubblez.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кайли Дженнер – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.
Дочь Сторми она родила 1 февраля 2018 года. Отец ребенка – американский рєпер Трэвис Скотт (Уэбстер).
Отец дочери Ким Кардашян – рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей. Дочь Чикаго 15 января 2018 года родила суррогатная мать. Дочь Норт родилась 15 июня 2013 года. 5 декабря 2015 года светская львица родила сына Сейнта. Четвертого ребенка Ким Кардашян и Канье Уэста, Псалма, вынашивала суррогатная мать. Мальчик родился в мае 2019 года.
Дочь Хлои Кардашян, Тру, родилась в апреле 2018 года. Отец ребенка – баскетболист Тристан Томпсон.