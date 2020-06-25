"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах

Американская модель Ким Кардашян обнародовала фото в штанах в ковбойском стиле.

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в бежевых кожаных штанах, облегающих ягодицы.

Кардашян не стала подписывать фото, а сопроводила их эмодзи с изображением ковбоя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Июн 2020 в 10:37 PDT

Подписчики прокомментировали снимки.

"Дикий Дикий Запад", – написала ash_kholm.

"Плохая", – отметил iamtanishathomas.

"Нравятся эти бедра", – прокомментировала officialwhitlegit.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Кардашян исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".