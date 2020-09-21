Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ

Американская модель Ким Кардашян решилась на развод с рэпером Канье Уэстом, пишет таблоид Page Six.

Кардашян и Уэст поженились в 2014 году Фото: ЕРА

Американская модель Ким Кардашян после шести лет совместной жизни намерена официально развестись со своим супругом рэпером Канье Уэстом, сообщает таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении пары.

Поводом для разрыва отношений являются проблемы с ментальным здоровьем у музыканта и его публичные высказывания личного характера.

В частности, пишет издание, Кардашян не понравилось заявление супруга о том, что он уговаривал ее сделать аборт, когда она была беременна первенцем.

По информации источника, модель подаст документы на развод после того, как выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В июле 2020 года певец опубликовал, а затем, как пишет сайт TMZ, удалил твиты, в которых обвинил супругу в желании упрятать его в психиатрическую больницу. Также Уэст писал, что намерен получить развод якобы из-за ее измен.

Кардашян в ответ заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, и попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту.

25 июля певец публично извинился перед женой за оскорбительные твиты.

О закрытии проекта "Семейство Кардашян" супруга Уэста заявила в начале сентября 2020 года – финальные выпуски шоу будут показаны зрителям в 2021 году.