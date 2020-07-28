Кардашян сняли плачущей в машине с Уэстом

Американская модель Ким Кардашян была замечена в автомобиле вместе со своим супругом, рэпером Канье Уэстом, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США. На обнародованных таблоидом снимках модель была запечатлена с заплаканными глазами.

Уэст и Кардашян женаты с 2014 года Фото: ЕРА

Американская модель Ким Кардашян 27 июля была запечатлена фотографами таблоида Daily Mail в автомобиле со своим супругом, рэпером Канье Уэстом.

Перед тем как сесть в машину, пара поужинала в ресторане. По информации издания, модель выглядела заплаканной и едва сдерживала слезы.

Таблоид подчеркивает, что это первое совместное появление пары на публике после того, как Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Ссылаясь на информацию от людей из окружения Кардашян, People сообщает, что инициатором встречи была супруга Уэста. Издание отмечает, что отношения между мужем и женой остаются натянутыми.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт, Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт.

Вскоре после этого певец опубликовал, а затем, как пишет сайт TMZ, удалил твиты, в которых обвинил супругу в желании упрятать его в психиатрическую больницу. Также Уэст писал, что намерен получить развод якобы из-за ее измен.

Кардашян в ответ заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, и попросила общественность проявить понимание и сострадание по отношению к артисту.

25 июля певец публично извинился перед женой за оскорбительные твиты.